Полузимник принесёт в Хабаровский край морозы сильнее крещенских

Как бы там ни было, а солнце светит все ярче, и на окраине города уже слышно пение птиц. Зимой к нам прилетают снегири, свиристели, а сойки никуда и не улетают. К этому времени активизируется голубая сорока. Орнитолог-любитель Сергей Лиденкуй затруднился сказать, кто именно так радуется явному предвестию весны, но он склоняется к тому, что скорее всего это свиристели. Свиристель — птица певчая, но не всем ее трели кажутся мелодичными.

Птицы поют круглый год, но особенно хорошо слышны их трели зимой, когда свиристели собираются в большие стаи. Днем стоит такая погода, что тут поневоле запоешь!