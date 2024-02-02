Полузимник принесёт в Хабаровский край морозы сильнее крещенских

В предстоящие выходные в Хабаровском крае сохранится погода без существенных осадков, которые нам обеспечит область высокого давления. Ожидается ветер юго-западный и западный 5−10 метров в секунду, в субботу местами 9−14, на Охотском побережье в выходные дни порывы до 15−20 метров в секунду.
-Температура воздуха ночью по краю в пределах — 22…-29, местами −30 градусов и ниже, днем воздух прогреется до — 8…-15 градусов, на севере будет холоднее, от −13 до −18 градусов, — рассказал нашему изданию ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов хабаровского Гидрометцентра Никита Перерва.
— Такой характер погоды сохранится практически и на всю следующую неделю, — объяснил Никита Перерва. — Ночные температуры будут в пределах −19…-26, днем −12…-16 градусов, сохранится слабый ветер. Только ближе к выходным есть вероятность, что в Хабаровске и на юге края пройдет небольшой снег.
Считалось, что к 4 февраля по старому стилю зима прожила половину своего срока. Именно поэтому этот день называли «полузимником». Обычно в этот день бывают сильные морозы, сильнее крещенских, но держатся они совсем недолго, а потом устанавливается лишь небольшой морозец.
Как бы там ни было, а солнце светит все ярче, и на окраине города уже слышно пение птиц. Зимой к нам прилетают снегири, свиристели, а сойки никуда и не улетают. К этому времени активизируется голубая сорока. Орнитолог-любитель Сергей Лиденкуй затруднился сказать, кто именно так радуется явному предвестию весны, но он склоняется к тому, что скорее всего это свиристели. Свиристель — птица певчая, но не всем ее трели кажутся мелодичными.
Птицы поют круглый год, но особенно хорошо слышны их трели зимой, когда свиристели собираются в большие стаи. Днем стоит такая погода, что тут поневоле запоешь!