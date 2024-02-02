Опубликованы подробности о новом турмаршруте в Сочи к десятилетию Олимпиады

В рамках экскурсии профессиональные гиды ознакомят с ключевыми местами и объектами города, которые были построены к этому грандиозному спортивному событию.
Путешествие начинается с вокзала Сочи и пролегает через Хостинский и Адлерский районы курорта. По пути гиды будут делиться интересными фактами о санаторных объектах, которые были построены в городе еще в советские времена, а также о традициях и обычаях местных жителей.
Важной частью маршрута является осмотр олимпийских спортивных сооружений, начиная с Имеретинской низменности, которая сегодня является частью федеральной территории Сириус, у границ Сочи. Здесь туристов познакомят со стадионами, дворцами спорта и символичной чашей олимпийского огня.
Далее маршрут направляется в сторону Красной Поляны, горного курорта «Роза Хутор». Здесь туристов ждет посещение этнопарка «Моя Россия» и 40 минут свободного времени для прогулок вдоль живописной набережной реки Мзымта. На обратном пути экскурсионный автобус проезжает мимо курортов «Газпром» и «Красная Поляна», где гиды проводят обзорную экскурсию без выхода из автобуса.
Эта увлекательная экскурсия продолжается от четырех до пяти часов, и маршрут специально разработан таким образом, чтобы путешественники могли полноценно насладиться осмотром олимпийских объектов, не покидая комфортного транспорта.
Путешествие по маршруту «10 лет олимпийского сияния Сочи» станет увлекательным и информативным опытом для всех желающих погрузиться в историю Олимпиады.