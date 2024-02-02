Во Внукове построят производственный объект

«Строительство предприятий позволяет развивать бизнес, поддерживать экономику Москвы и создавать рабочие места. Инвесторы могут арендовать землю для возведения промышленных объектов на открытых аукционах. Так, город выставит на торги участок в 1,12 гектара во Внукове для строительства и эксплуатации производства площадью не более 16,8 тысячи квадратных метров», — рассказал Максим Гаман.