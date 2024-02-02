Во Внукове построят производственный объект

В первом квартале 2024 года на аукцион по аренде выставят земельный участок во Внукове для строительства производственного объекта. Об этом сообщил министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
«Строительство предприятий позволяет развивать бизнес, поддерживать экономику Москвы и создавать рабочие места. Инвесторы могут арендовать землю для возведения промышленных объектов на открытых аукционах. Так, город выставит на торги участок в 1,12 гектара во Внукове для строительства и эксплуатации производства площадью не более 16,8 тысячи квадратных метров», — рассказал Максим Гаман.
Земельный участок находится на пересечении Внуковского шоссе и Советской улицы, рядом с железной дорогой. Инвестор сможет выбрать тип производства исходя из видов разрешенного использования, которые включают в себя тяжелую, легкую, автомобилестроительную, фармацевтическую, нефтехимическую, строительную, а также целлюлозно-бумажную промышленность.
Срок договора аренды составит семь лет и четыре месяца. Из них 34 месяца отводится на получение разрешения на строительство, а последующие 27 — на проведение работ нулевого цикла.
Всего в 2023 году инвесторы арендовали по результатам торгов 13 земельных участков площадью свыше пяти гектаров для строительства жилья и коммерческой недвижимости общей площадью более 82 тысяч квадратных метров.
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