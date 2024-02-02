В ночь со 2 на 3 февраля откроют движение по улицам Крынина и Загоровского в Воронеже

Со 2 на 3 февраля откроют новые дороги от улицы Загоровского к улице Ломоносова и от улицы Шишкова к улице Тимирязева (улица Крынина). Об этом горожан предупредили в мэрии.
Там пояснили, что дорожники оборудовали их всей необходимой инфраструктурой. Но движение по улице Крынина пока будет осуществляться по временной схеме, пока не заработал наземный пешеходный переход. Здесь установили светофор.
Для снижения пробок на участке от ВГАУ до развязки Северного моста будет скорректирована схема проезда:
— движение по улицам Мичурина и Дарвина, расположенным вдоль ВГАУ, станет двусторонним;
— на перекрестке улиц Березовая Роща и Тимирязева дополнительно установят светофоры;
— одностороннее движение введут на проезде мимо домов № 53 и № 57 по улице Ломоносова. Автомобильный поток направят от Ломоносова к Березовой Роще. Здесь можно будет развернуться на машине;
— одностороннее движение введут на проезде, связывающем улицы Березовая Роща и Ломоносова — мимо домов № 7А и № 7к1 по улице Ломоносова. Поток направят от Березовой Рощи к улице Ломоносова.
— Запретят парковку в районе остановки «Березовая Роща» в направлении развязки Северного моста и установят здесь комплекс фотовидеофиксации.
Автомобилистов попросили быть внимательнее.