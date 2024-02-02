Опубликован антирейтинг глазных клиник Новосибирска по версии 2ГИС

Филиал МНТК Микрохирургии глаза им. академика С. Н. Федорова расположился на 2 месте. Он находится по адресу Нарымская, 20. Общая оценка пользователей 2ГИС — 2,9 звезды. Новосибирцы не рекомендуют обращаться сюда за помощью, так как дозвониться до регистратуры просто невозможно. Другие отметили, что в микрохирургии предоставляют недостоверную информацию, а также не могут организовать очередь.