Опубликован антирейтинг глазных клиник Новосибирска по версии 2ГИС

АиФ-Новосибирск составил список худших глазных клиник и офтальмологических центров города. За основу мы взяли отзывы пользователей сервиса 2ГИС.
«Я ослеп на один глаз»
На первом месте антирейтинга — центр микрохирургии глаза «РЖД-Медицина», который находится на Владимировском спуске, 2а. Жители оценили его в 2,5 звезды из 5 возможных. Всего на сайте 23 отзыва, из которых 13 негативных. В основном сибиряки недовольны обслуживанием. А одному пациенту и вовсе прожгли лазером роговицу.
«Когда через 5 секунд работы тыкнул лазером — ойкнул и прекратил работу, сказал, что всё. А через года три роговица стала мутнеть с центра и уже несколько лет я ослеп на один глаз», — поделился воспоминаниями Петр Р.
Помимо этого, пациенты не могут дозвониться до регистратуры. По их словам, невозможно записать на прием через общие и многоканальные номера.
«Я уже начинаю догадываться, почему на сайте нет цен, нет информации об оборудовании и каким методом проводят операции. Как вы работаете? Как попадают к вам, если вы не берете трубки?», — добавил другой возмущенный пациент.
«Заплатите и будете постоянно ждать»
Филиал МНТК Микрохирургии глаза им. академика С. Н. Федорова расположился на 2 месте. Он находится по адресу Нарымская, 20. Общая оценка пользователей 2ГИС — 2,9 звезды. Новосибирцы не рекомендуют обращаться сюда за помощью, так как дозвониться до регистратуры просто невозможно. Другие отметили, что в микрохирургии предоставляют недостоверную информацию, а также не могут организовать очередь.
«Вам придет номер электронной очереди по СМС! Но не обольщайтесь, это вам не поможет, даже если вы придете заранее или к назначенному времени», — отметила жительница Новосибирска Ирина.
По словам пользователей 2ГИС, тут не уважают время пациентов.
«Вы запишитесь на время, которое вам предложат (говорят: очень большой поток), заплатите за диагностику и будете постоянно ждать», — добавила Ирина.
Также сибиряки пожаловались, что в микрохирургии не могут грамотно подобрать очки и не знают, как организовать рабочий процесс.
«Можно было бы поставить меньше оценку, сделал бы так»
Краевой офтальмологической клинической больнице им. профессора П. Г. Макарова на улице Никитина, 1 В, жители Новосибирска поставили 3 звезды. Пользователи 2ГИС отметили неприветливое отношение сотрудников регистратуры и большие очереди. Еще сибиряки недовольны непрофессионализмом врачей, которые не обращают внимание на проблемы пациентов.
«Говорила врачам, что женщина глухая и очень плохо слышит. Все это проигнорировали и говорили, как обычно. Относились очень плохо к пожилому человеку, которому 75 лет уже!», — написала Евгения Б.
«Можно было бы поставить меньше оценку, сделал бы так. Начнем с приветствия, т.е регистратура: на мой вопрос даже не ответили и послали стоять в очереди дальше», — добавил Игорь И.
«Перенаправляют за собственный счет»
Четвертое место рейтинга заняла клиника микрохирургии глаза «Вижу» на улице Арбузова, 1/1. Ее новосибирцы оценили в 3,9 звезды из 5 возможных. По словам пациентов, в медучреждении нет необходимого оборудования, а медперсонал не соответствует нужной квалификации.
«Во многих случаях не справляются с поставленной задачей причиняя вред, после чего перенаправляют за собственный счёт в железнодорожную больницу к профессионалам», — рассказал пользователь с ником G A.
Как и в других клиниках, здесь постоянные очереди, из-за которых пациентам переносят операции. Например, одному жителю выполнили операцию только в шестом часу, хотя назначена она была на 10.30 утра.
«Наш дедушка астматик, вынужден был провести целый день в душном, замкнутом помещении, слава Богу, что все обошлось без последствий», — поделилась Наталья Т.
Еще одна жительница Новосибирска рассказала, что в этом месте ее ребенку не прописали должного лечения. В результате женщине самой пришлось предлагать варианты врачу.
«Я так понимаю максимум на что способна клиника “Вижу” — это поставить диагноз плохо или хорошо видит пациент», — отметила Ольга Н.
«Три часа нужно просидеть в коридоре»
На последнем месте расположилась эта же клиника «Вижу», только по другому адресу Галущака, 2. Общая оценка — 4,1 звезды. Несмотря на хорошую оценку, жители Новосибирска поставили оставили 36 негативных отзывов из 183. Большинство недовольны сервисом и отношением к пациентам.
«Ужасный сервис, отношение к пациентам скотское. Назначают операцию на одно время, по итогу ждать приходится час. Таскают по всем кабинетам. Никому не рекомендую сюда обращаться», — написал пользователь с ником Chyornaya Chyornaya.
Помимо этого, сибиряки рассказали, что в клинике огромные очереди, которые появляются из-за неправильной записи людей на прием.
«Назначили 5 человек на 13:30. В итоге все махинации по коррекции зрения в сумме длятся 30 минут. Но пока из 5 пригласят тебя — три часа нужно просидеть в коридоре», — подчеркнула София Д.
Еще одна пациентка поделилась, что у нее после операции появился гало эффект, о котором врач не предупреждал. При этом специалист навязывал процедуру за 30 тысяч рублей дополнительно — убрать дефект.
Также сибиряки отметили непрофессионализм врачей, которые не могут грамотно назначить лечение и провести операцию.
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