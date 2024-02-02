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В Новосибирске стал известен график выплат пенсий и пособий в феврале-2024

График выплат пенсий и пособий в феврале-2024 стал известен в Новосибирске. Рассказываем, когда жители области получат пенсии и пособия в последнем месяце зимы.
Источник: Reuters

В Новосибирске стал известен график выплат пенсий в феврале-2024.

Период выплат в Новосибирской области стартует с 3 числа каждого месяца. В это время начинают получать пособия семьи с детьми. Однако, 3 февраля выпадает на выходной день, поэтому выплаты проведут 2 февраля.

Это относится к следующим видам выплат:

— Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

— пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

— выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет;

— ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих (пособие на ребенка военнослужащих по призыву, в том числе мобилизованных;

— пособие на ребенка военнослужащего, погибшего при исполнении служебных обязанностей).

Выплаты из средств материнского капитала проведут по графику, в понедельник, 5 февраля.

Пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей будет перечислено 8 февраля.

Пенсионеры получат пенсии заранее: 11 февраля выпадает на выходной день, поэтому выплаты в банки будут перечислены 9 февраля. Пенсионеры, которым выплата перечисляется «вторым потоком», получат выплаты по графику, 21 февраля.

Ранее «Прецедент» писал, что в Новосибирске на месте ДК Клары Цеткин обустроят сквер. Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела мусорных полигонов в Новосибирске. Удобный для инвалидов автобус появился в районе НСО после вмешательства прокуратуры.

Максим ЩЕГОЛЬКОВ.