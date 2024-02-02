В Новосибирске стал известен график выплат пенсий и пособий в феврале-2024

В Новосибирске стал известен график выплат пенсий в феврале-2024.
Период выплат в Новосибирской области стартует с 3 числа каждого месяца. В это время начинают получать пособия семьи с детьми. Однако, 3 февраля выпадает на выходной день, поэтому выплаты проведут 2 февраля.
Это относится к следующим видам выплат:
— Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
— пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
— выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет;
— ежемесячные выплаты на ребенка военнослужащих (пособие на ребенка военнослужащих по призыву, в том числе мобилизованных;
— пособие на ребенка военнослужащего, погибшего при исполнении служебных обязанностей).
Выплаты из средств материнского капитала проведут по графику, в понедельник, 5 февраля.
Пособие по уходу за ребенком до полутора лет для работающих родителей будет перечислено 8 февраля.
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Максим ЩЕГОЛЬКОВ.