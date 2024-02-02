В Приморье официально стартовали мероприятия в рамках Года семьи

По указу президента страны Владимира Путина 2024 год в России объявлен Годом семьи. В Приморье Год семьи официально открыли сегодня, 2 февраля. Губернатор края Олег Кожемяко дал старт мероприятиям. Благодаря телемосту участие в торжестве приняли все 34 муниципалитета края, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.
Глава региона рассказал, что в Приморье проживает большое количество семей, в том числе и многодетных. 132 тысячи семей получают различные меры поддержки, из них 23 тысячи — многодетные, которые воспитывают более 76 тысяч детей. 614 приморских семей, у которых в 2023 году родился третий ребенок, получили 1 млн рублей и направили эти деньги на погашение ипотеки. Также губернатор добавил, что эта и другие меры поддержки будут расширяться.
Кроме того, Олег Кожемяко отметил, что одна из главных задач — обеспечить детям комфортное детство.
«Мы будем делать все, чтобы в каждом муниципалитете появился свой оздоровительный детский лагерь, будем показывать детям другие страны, приглашать их к участию в международных спортивных соревнованиях. С открытием Года семьи!» — добавил он.
Перед собравшимися выступили разные семьи из муниципалитетов края, которые присоединились к торжеству через телемост. Затем перед зрителями дали концерт артисты с номерами, посвященными семье и семейным ценностям.
Добавим, приморские семьи могут принять участие во всероссийском проекте «Всей семьей» (18+), приуроченному к Году семьи и инициированному общественной организацией «Я помогаю детям». Согласно идее проекта, раз в неделю участники всей семьей выполняют несложные задания.
Присоединиться к проекту могут все желающие, зарегистрировавшись в социальных сетях. Активистам необходимо выложить фотографию, где будет видно, как семья выполнила задание, в социальные сети VK (12+) или Одноклассники (12+) с хештэгом #всейсемьей25.
Вся информация о проекте «Всей семьей» — на официальном сайте проекта.