В Приморье официально стартовали мероприятия в рамках Года семьи

Глава региона рассказал, что в Приморье проживает большое количество семей, в том числе и многодетных. 132 тысячи семей получают различные меры поддержки, из них 23 тысячи — многодетные, которые воспитывают более 76 тысяч детей. 614 приморских семей, у которых в 2023 году родился третий ребенок, получили 1 млн рублей и направили эти деньги на погашение ипотеки. Также губернатор добавил, что эта и другие меры поддержки будут расширяться.