Немного морозно будет в Хабаровском крае 3 февраля

В Хабаровском крае продолжается зима. В регионе немного теплеет, но морозы пока до конца не отступают, особенно ночью. В субботу, 3 февраля, опасных метеоявлений не ожидается, как и осадков.
В Хабаровске ночью от −22 до −24, днем на 10 градусов теплее. Ветер юго-западный от девяти до 14 метров в секунду.
На юге региона ночью воздух охладится от −23 до −28, местами стоит ждать до −38 градусов. Днем от минус девяти до −19, ветер юго-западный от восьми до 13 метров в секунду.
В центральных районах края ночью 17−38 градусов мороза, днем — от семи до 22 градусов ниже нуля. Ветер западных направлений от семи до 14 метров в секунду.
На севере Хабаровского края 17−35 градусов со знаком «минус». Днем столбики термометров покажут от −12 до −18 градусов. Ветер различных направлений от пяти до 10 метров в секунду, местами прогнозируются порывы до 15−20 метров в секунду.