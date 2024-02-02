Ёжик Рэмбо предсказал, когда настанет весна

В разных странах в качестве «метеорологов» используют разных животных. В США, куда европейцы завезли эту традицию, но где не водится ежей, судить о скором приходе тепла стали по поведению сурков. Отсюда знаменитый День Сурка, который отмечают как раз 2 февраля. В Германии «гадают» по поведению барсука. В европейской части России погоду предсказывают ежи.



В Иркутской области колючие метеорологи водятся только в качестве домашних животных, да в тёплых вольерах зверинцев.



«Ёжика не зря называют прогнозистом. Его умение предсказывать погоду основано на особой чувствительности к изменениям атмосферного давления, — объясняет экскурсовод, — Хотя вольер с ежами находится в помещении, животные всё равно реагируют на атмосферное давление, продолжительность светового дня. И их предсказания более-менее сбываются. Мы кладём снаружи домика пищу и если ёжик выбегает, начинает активно её исследовать, часто это и правда означает раннюю и тёплую весну».