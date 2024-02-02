Ёжик Рэмбо предсказал, когда настанет весна

Ёжик Рэмбо «предсказал», долго ли ждать весны. Такие ежиные гадания проходят в Иркутском зоосаде каждый год. Подробности в материале irk.aif.ru.
Как во времена античности
«Традиции гадать по поведению ежей, будут ли холода затяжными или скоро придёт весенняя оттепель, больше двух тысяч лет, — рассказывает старший экскурсовод Татьяна Алькова. — Она идёт из Древнего Рима. Считалось, что если ёжики пробуждаются от спячки, активно вылезают из нор, значит, скоро наступит весна».
В разных странах в качестве «метеорологов» используют разных животных. В США, куда европейцы завезли эту традицию, но где не водится ежей, судить о скором приходе тепла стали по поведению сурков. Отсюда знаменитый День Сурка, который отмечают как раз 2 февраля. В Германии «гадают» по поведению барсука. В европейской части России погоду предсказывают ежи.
В Иркутской области колючие метеорологи водятся только в качестве домашних животных, да в тёплых вольерах зверинцев.
«Ёжика не зря называют прогнозистом. Его умение предсказывать погоду основано на особой чувствительности к изменениям атмосферного давления, — объясняет экскурсовод, — Хотя вольер с ежами находится в помещении, животные всё равно реагируют на атмосферное давление, продолжительность светового дня. И их предсказания более-менее сбываются. Мы кладём снаружи домика пищу и если ёжик выбегает, начинает активно её исследовать, часто это и правда означает раннюю и тёплую весну».
Отказался выходить
«День ежа» в Иркутском зоосаде проводят уже много лет. Рэмбо исполняет почётную обязанность уже второй год подряд. Кстати, своё имя ёжик получил за боевой характер — в честь героя фильмов.
В 2024 году Рэмбо не стал выходить из домика, несмотря на предложенное угощение. Видимо, предсказывает, что весна придёт поздно и будет холодной. Впрочем, церемонию повторят ещё раз в субботу, 3 февраля.
«Приходите завтра к часу дня на “второй раунд” гадания, — приглашает Татьяна Алькова. — Как знать, возможно, ради гостей Рэмбо изменит свой прогноз? А если нет, то посетители нашего зоосада смогут посмотреть, как проходит церемония гадания. Тоже интересный опыт».
Ранее жительница Иркутска поделилась с редакцией опытом содержания африканского ежа в качестве домашнего животного.