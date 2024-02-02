Неоклассику на органе исполнят в Хабаровской филармонии

В уникальной программе харизматичного Егора Колесов сочетается преемственность традиций — от Баха и Моцарта до неоклассики. В программе прозвучат органные сочинения выдающегося немецкого органиста и композитора эпохи Барокко Иоганна Себастьяна Баха, гения венской классической школы Вольфганга Амадея Моцарта, а также музыкальные творения композиторов 20 столетия: Пауля Хиндемита (Германия), Александра Гедике, Дмитрия Шостаковича (Россия), АрвоПярта (Эстония) ЛюдовикоЭйнауди (Италия) и Гельмута Михаэля Бранда (Австрия).