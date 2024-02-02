Неоклассику на органе исполнят в Хабаровской филармонии

9 февраля на сцене большого зала Хабаровской филармонии известный санкт-петербургский органист Егор Колесов представит концертную программу «Неоклассика» (6+). Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив, в рамках проекта «Музыкальные традиции Гнесинцев», сообщает ИА AmurMedia.
В уникальной программе харизматичного Егора Колесов сочетается преемственность традиций — от Баха и Моцарта до неоклассики. В программе прозвучат органные сочинения выдающегося немецкого органиста и композитора эпохи Барокко Иоганна Себастьяна Баха, гения венской классической школы Вольфганга Амадея Моцарта, а также музыкальные творения композиторов 20 столетия: Пауля Хиндемита (Германия), Александра Гедике, Дмитрия Шостаковича (Россия), АрвоПярта (Эстония) ЛюдовикоЭйнауди (Италия) и Гельмута Михаэля Бранда (Австрия).
В обширный репертуар Егора Колесова входят многие редко исполняемые сложнейшие сочинения композиторов XX века, произведения русских и французских композиторов.
Концерт участвует в программе «Пушкинская карта».