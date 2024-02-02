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Неоклассику на органе исполнят в Хабаровской филармонии

В исполнении Егора Колесова вы услышите произведения ярких представителей современной классики.

9 февраля на сцене большого зала Хабаровской филармонии известный санкт-петербургский органист Егор Колесов представит концертную программу «Неоклассика» (6+). Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив, в рамках проекта «Музыкальные традиции Гнесинцев», сообщает ИА AmurMedia.

В уникальной программе харизматичного Егора Колесов сочетается преемственность традиций — от Баха и Моцарта до неоклассики. В программе прозвучат органные сочинения выдающегося немецкого органиста и композитора эпохи Барокко Иоганна Себастьяна Баха, гения венской классической школы Вольфганга Амадея Моцарта, а также музыкальные творения композиторов 20 столетия: Пауля Хиндемита (Германия), Александра Гедике, Дмитрия Шостаковича (Россия), АрвоПярта (Эстония) ЛюдовикоЭйнауди (Италия) и Гельмута Михаэля Бранда (Австрия).

Егор Колесов — концертирующий органист, выступающий в Евангелическо-лютеранском соборе Св. Петра и Павла в Москве, костеле Св. Станислава в Санкт-Петербурге, Кировском органном зале, Тверской, Челябинской, Пермской филармониях, Большом зале Минской филармонии и многих других.

В обширный репертуар Егора Колесова входят многие редко исполняемые сложнейшие сочинения композиторов XX века, произведения русских и французских композиторов.

Концерт участвует в программе «Пушкинская карта».

музыка