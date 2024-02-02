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Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам к годовщине Победы

Выплаты получат более 1,7 тысячи севастопольцев.
Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

По многолетней традиции инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Севастополе, получают от Правительства Москвы единовременную материальную помощь ко Дню Победы. В этом году размер выплаты составит шесть тысяч рублей, включая оплату почтовых услуг по доставке.

Распоряжение о предоставлении в связи с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне трансферта бюджету города Севастополя подписал Сергей Собянин. Выплаты получат свыше 1,7 тысячи севастопольцев.

Решение о размерах аналогичной выплаты ко Дню Победы москвичам — ветеранам войны и труженикам тыла будет принято в ближайшее время.