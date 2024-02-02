Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам к годовщине Победы

По многолетней традиции инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Севастополе, получают от Правительства Москвы единовременную материальную помощь ко Дню Победы. В этом году размер выплаты составит шесть тысяч рублей, включая оплату почтовых услуг по доставке.