Собянин принял решение о выплатах ветеранам-севастопольцам к годовщине Победы

По многолетней традиции инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Севастополе, получают от Правительства Москвы единовременную материальную помощь ко Дню Победы. В этом году размер выплаты составит шесть тысяч рублей, включая оплату почтовых услуг по доставке.
Распоряжение о предоставлении в связи с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне трансферта бюджету города Севастополя подписал Сергей Собянин. Выплаты получат свыше 1,7 тысячи севастопольцев.
Решение о размерах аналогичной выплаты ко Дню Победы москвичам — ветеранам войны и труженикам тыла будет принято в ближайшее время.