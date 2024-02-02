Беременная мысковчанка, поскользнувшаяся во дворе, взыскала 50 тыс. с УК

По данным прокуратуры Кузбасса, в пользу беременной жительницы Мысков с управляющей компании взыскали 50 тыс. Женщина поскользнулась во дворе многоквартирного года по ул. Советской, упала и получила травмы.
Из-за падения мысковчанку доставили в больницу, где врачи поставили диагноз «угроза прерывания беременности». Правоохранители во время проверки обнаружили на придомовой территории, где произошло ЧП, скопление наледи.
После вмешательства со стороны органов двор привели в порядок, а прокурор отправил в суд иск о взыскании с управляющей организации компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора.
Также мы писали, что двум управляющим компаниям и ТСЖ Новокузнецка вынесли предостережения за нарушения в обслуживании территорий. Коммунальщики домов 62/1 и 62/6 на ул. Тольятти не достаточно хорошо следили за тротуарами.