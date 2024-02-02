Золотарева: губка для мытья посуды — биологическая бомба

Как оказалось, опасности на собственной кухне могут таиться в привычных, безобидных предметах, которыми мы пользуемся каждый день. Чтобы избежать серьезных отравлений нужно регулярно, не реже одного раза в неделю, менять губку для мытья посуды, ведь со временем внутри поролона, из которого она изготовлена, образуется целый биоценоз, сообщила в беседе на радио Sputnik Беларусь старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
«Наши опыты показывают, что внутри сетки, из которой состоит поролоновая губка, несмотря на то, что она регулярно ополаскивается средством для мытья посуды, могут скапливаться бактерии группы кишечной палочки, клебсиеллы, которые могут вызывать инфекции верхних дыхательных путей, дрожжи, грибы», — рассказывает Золотарева.
По словам собеседницы Sputnik, в случае какого-либо заболевания одного из членов семьи, губки нужно не только чаще менять, но завести еще одну — отдельную для посуды заболевшего. Еще один важный критерий — запах губки. Если она «попахивает», то там точно уже что-то есть.
«Если у кого-то в семье был замечен вирус герпеса, губку тоже следует поменять, ведь каждый раз при использовании старой вы рискуете сами себя заново инфицировать», — предупреждает специалист.