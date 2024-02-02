Золотарева: губка для мытья посуды — биологическая бомба

Как оказалось, опасности на собственной кухне могут таиться в привычных, безобидных предметах, которыми мы пользуемся каждый день. Чтобы избежать серьезных отравлений нужно регулярно, не реже одного раза в неделю, менять губку для мытья посуды, ведь со временем внутри поролона, из которого она изготовлена, образуется целый биоценоз, сообщила в беседе на радио Sputnik Беларусь старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.