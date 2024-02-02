Что такое медиахолдинг Союзного государства и когда он заработает

В рамках Высшего государственного Совета Союзного государства Беларуси и России, который прошел 29 января, было принято решение о создании медиахолдинга Союзного государства.
В него будут включены четыре действующих СМИ Союзного государства: две газеты, журнал и телеканал.
Согласно сайту Парламентского собрания Союза Беларуси и России, в список этих СМИ входят газета «Союзное Вече», газета «Союз. Беларусь — Россия», журнал «Союзное государство», телерадиовещательная организация Союзного государства.
Впервые с идеей о создании медиахолдинга Союзного государства белорусский лидер Александр Лукашенко выступил осенью 2021 года. Понадобилось достаточно много времени для детальной проработки вопроса и принятия решения.
В чем особенность медиахолдинга Союзного государства? Какие он будет решать задачи? Что станет основным контентом, и на какую аудиторию он рассчитан?
Эти и другие вопросы в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь обсуждались с директором Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрием Александровичем ЕГОРЧЕНКОВЫМ.