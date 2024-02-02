Врачи Хабаровского края зовут на вакцинацию от клещевого энцефалита

— Вообще вакцинация от клещевого энцефалита проводится круглогодично. Основная схема включает две прививки, которые необходимо поставить с интервалом от 1 до 7 месяцев. Затем через 5−12 месяцев поставить третью прививку, завершив тем самым курс, — уточнили в пресс-службе краевого ведомства. Тем же кто уже проходил полный курс, медики напоминают о необходимости ревакцинации. Она делается раз в три года.



Отметим, что на территории Хабаровского края в прошлом году по поводу присасывания клещей в медицинские организации края обратились 6 355 человек, и которых 1848 — дети. Не обошлось и без летальных случаев, летом 2023 года от энцефалита умер непривитый подросток из Амурска. Всего клещевым энцефалитом в прошлом году заболели 4 человека.





Ранее в крае фиксировались случаи заболевания через сырое молоко. Как отметили в краевом Роспотребнадзоре, зараженный клещ через укус передает болезнь животному, после чего вирус попадает в молоко и сохраняется в нем продолжительное время. Причем, у коз он может жить до 2 месяцев. В остальных случаях вирус в молоке сохраняется в среднем до 2 суток при температуре 37. Но погибает в горячей жидкости: при температуре 60 через 20 минут или после 2 минут кипячения. Поэтому употреблять нужно только кипяченое или пастеризованное молоко.



Вакцинироваться от клещевого энцефалита можно совершенно бесплатно в поликлиниках региона, достаточно иметь при себе медицинский полис и паспорт.