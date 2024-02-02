Погода в Ростове-на-Дону в выходные 3 — 4 февраля: мокрый снег с дождем, туман, гололедица и сильный ветер

Погода в Ростове-на-Дону в выходные 3 — 4 февраля ожидается промозглой и ветреной. Судя по прогнозу синоптиков Ростовского гидрометцентра, несмотря на сравнительно теплую для начала февраля дневную температуру, погода для прогулок выходного дня будет не самой комфортной.
В Ростове-на-Дону в субботу, 3 февраля, будет облачно с прояснениями. На дорогах гололедица. Ветер западный и юго-западный 6−11 метров в секунду, а во второй половине дня и вечером возможны порывы до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью −2−4, днем от 0 до +2.
В воскресенье, 4 февраля, временами осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный и западный 7−12 метров в секунду, ночью с порывами до 15−18. температура воздуха ночью от −1 до +1, днем +1−3.
В Ростовской области также ожидается облачная погода. В субботу ночью в некоторых районах небольшие, а днем в большинстве территорий незначительные и умеренные дожди и мокрый снег. Местами осядет туман, возможен гололед. По северу и западу области — налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица. Ветер западный и юго-западный 6−11 метров в секунду, во второй половине дня и вечером по западу региона ожидаются порывы до 15−18. температура воздуха ночью −2−7 градусов, по северу столбики термометров опустятся до −10, а днем −2−3.
В воскресенье стоит ждать небольшие и умеренные осадки — мокрый снег и дождь. В некоторых районах туман и гололедно-изморозевые явления, ночью и утром возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер сохранит свое направление — юго-западный и западный — 7−12 метров в секунду, ночью местами с порывами до 15−20, днем по югу и востоку области порывы достигнут 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от −4 до +1 градуса, днем от −1 до +4.