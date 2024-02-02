Погода в Ростове-на-Дону в выходные 3 — 4 февраля: мокрый снег с дождем, туман, гололедица и сильный ветер

В Ростовской области также ожидается облачная погода. В субботу ночью в некоторых районах небольшие, а днем в большинстве территорий незначительные и умеренные дожди и мокрый снег. Местами осядет туман, возможен гололед. По северу и западу области — налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах — гололедица. Ветер западный и юго-западный 6−11 метров в секунду, во второй половине дня и вечером по западу региона ожидаются порывы до 15−18. температура воздуха ночью −2−7 градусов, по северу столбики термометров опустятся до −10, а днем −2−3.