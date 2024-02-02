Хабаровчане могут всей семьёй поучаствовать в соревнованиях на выходных

Также в последний день недели завершится регистрация на Семейные старты, которые пройдут 11 февраля на открытом катке стадиона имени Ленина. Для допуска в команду должен входить один ребёнок от 6 до 14 лет и один взрослый. Победителям достанется годовой абонемент в ведущий городской фитнес-клуб и билеты на домашние матчи ХК «Амур».