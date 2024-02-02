Хабаровчане могут всей семьёй поучаствовать в соревнованиях на выходных

В первые выходные февраля в Хабаровском крае пройдут многочисленные тренировки и состязания для всех желающих. Спортивный досуг организован по поручению губернатора Михаила Дегтярёва в рамках федеральных проектов «Спорт — норма жизни» и «Всей семьёй», инициированных Президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
«Принять участие могут все желающие старше 7 лет, необходима справка от врача. Победители получат грамоты и медали, а участники — сувениры. Акция проходит по всей стране с 2012 года. В этом году соревнования проведут в 23 субъектах России», — рассказали в правительстве.
В воскресенье, 4 февраля, любители лёгкой атлетики смогут поучаствовать в третьем этапу забегов «Разбуди районы Хабаровска». Маршрут длиной 20 километров пройдёт от Амурского бульвара, 1 до Хабаровского моста и обратно, бежать предстоит по реке Амур. Сбор участников запланирован на 8:00.
Также в последний день недели завершится регистрация на Семейные старты, которые пройдут 11 февраля на открытом катке стадиона имени Ленина. Для допуска в команду должен входить один ребёнок от 6 до 14 лет и один взрослый. Победителям достанется годовой абонемент в ведущий городской фитнес-клуб и билеты на домашние матчи ХК «Амур».