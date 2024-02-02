В Татарстане появятся квантовые сети за один миллиард рублей

Строительство квантовых сетей является одной из важнейших стратегических задач РЖД. По указанию правительства страны, в рамках проекта в республике Татарстан будет вложено 1 млрд рублей. На данный момент уже идет строительство участков Арзамас — Казань, Агрыз — Чепца и Казань — Цильна. Согласно словам Дорофеевского, проект должен быть завершен к 2024 году. В 2022 году РЖД запустили первую линию квантовой связи в России. Магистральная квантовая сеть Москва — Санкт-Петербург имеет протяженность около 700 км. Также был построен участок между Москвой и Нижним Новгородом. «Новая инфраструктура позволяет передавать большие объемы данных с высоким уровнем защиты. Информация шифруется алгоритмом квантового распределения ключей, что обеспечивает ее безопасность. При попытке несанкционированного доступа без ключа данные искажаются», — сообщается на официальном сайте компании. На восточном экономическом форуме в сентябре прошлого года стало известно, что к 2024 году магистральную квантовую сеть планируют продлить до Челябинска, Сочи и Екатеринбурга. В прошлом году были соединены Москва, Воронеж и Ростов-на-Дону, а также Нижний Новгород, Арзамас и Казань. Общая протяженность сети, согласно данным РБК, должна превысить 2,5 тыс. км.