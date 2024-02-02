В Татарстане появятся квантовые сети за один миллиард рублей. Об этом рассказал глава Горьковскогой железной дороги Сергей Дорофеевский.
Строительство квантовых сетей является одной из важнейших стратегических задач РЖД. По указанию правительства страны, в рамках проекта в республике Татарстан будет вложено 1 млрд рублей. На данный момент уже идет строительство участков Арзамас — Казань, Агрыз — Чепца и Казань — Цильна. Согласно словам Дорофеевского, проект должен быть завершен к 2024 году. В 2022 году РЖД запустили первую линию квантовой связи в России. Магистральная квантовая сеть Москва — Санкт-Петербург имеет протяженность около 700 км. Также был построен участок между Москвой и Нижним Новгородом. «Новая инфраструктура позволяет передавать большие объемы данных с высоким уровнем защиты. Информация шифруется алгоритмом квантового распределения ключей, что обеспечивает ее безопасность. При попытке несанкционированного доступа без ключа данные искажаются», — сообщается на официальном сайте компании. На восточном экономическом форуме в сентябре прошлого года стало известно, что к 2024 году магистральную квантовую сеть планируют продлить до Челябинска, Сочи и Екатеринбурга. В прошлом году были соединены Москва, Воронеж и Ростов-на-Дону, а также Нижний Новгород, Арзамас и Казань. Общая протяженность сети, согласно данным РБК, должна превысить 2,5 тыс. км.
Напомним, молодежный центр за четверть миллиарда появится в Татарстане.