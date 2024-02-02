Проект межвузовского кампуса в Хабаровске находится на госэкспертизе

— На сегодняшний день выбрали участок для строительства по улице Тихоокеанской. Общая площадью около 190 тысяч квадратных метров. Одобрили концепцию фасадных и архитектурно-градостроительных решений кампуса. Также завершили геологические и экологические исследования первого этапа проекта, получили технические условия для подключения к электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, — рассказал губернатор.