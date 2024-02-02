Проект межвузовского кампуса в Хабаровске находится на госэкспертизе

На совещании по вопросам создания современных кампусов, организованном президентом России, принял участие губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Как сообщил глава региона, проект межвузовского кампуса в Хабаровске, сейчас находится на госэкспертизе.
— На сегодняшний день выбрали участок для строительства по улице Тихоокеанской. Общая площадью около 190 тысяч квадратных метров. Одобрили концепцию фасадных и архитектурно-градостроительных решений кампуса. Также завершили геологические и экологические исследования первого этапа проекта, получили технические условия для подключения к электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, — рассказал губернатор.
Представители министерства образования и науки Хабаровского края подчеркнули, что строительство межвузовского кампуса в Хабаровске начнется с создания современных студенческих общежитий. Затем следует этап строительства лабораторных и учебных помещений.