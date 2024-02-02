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Проект межвузовского кампуса в Хабаровске находится на госэкспертизе

Определен участок под застройку по улице Тихоокеанская.
Источник: Комсомольская правда

На совещании по вопросам создания современных кампусов, организованном президентом России, принял участие губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Как сообщил глава региона, проект межвузовского кампуса в Хабаровске, сейчас находится на госэкспертизе.

— На сегодняшний день выбрали участок для строительства по улице Тихоокеанской. Общая площадью около 190 тысяч квадратных метров. Одобрили концепцию фасадных и архитектурно-градостроительных решений кампуса. Также завершили геологические и экологические исследования первого этапа проекта, получили технические условия для подключения к электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению, — рассказал губернатор.

После прохождения государственной экспертизы первого этапа проекта, начнется активная фаза строительства. На текущий момент на стройплощадке проводятся необходимые подготовительные работы, включая устройство временных дорог, создание подъездных путей, размещение временных строений и сооружений, а также подготовка площадок для складирования и временных инженерно-технических сетей.

Представители министерства образования и науки Хабаровского края подчеркнули, что строительство межвузовского кампуса в Хабаровске начнется с создания современных студенческих общежитий. Затем следует этап строительства лабораторных и учебных помещений.

образование