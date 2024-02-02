Путин присвоил хирургу из Хабаровска звание заслуженного врача России

Как отметили в минздраве, Сергей Гандуров трудится в медицине больше 39 лет. В детскую краевую больницу врач устроился в 1986 году после того, как закончил ординатуру в Дальневосточном медицинском госуниверситете. За десятки лет работы он вылечил множество маленьких пациентов.