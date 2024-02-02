Путин присвоил хирургу из Хабаровска звание заслуженного врача России

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного врача России торакальному хирургу Детской ККБ имени Пиотровича Сергею Гандурову. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Хабаровского края.
Нагрудный знак «Заслуженный врач Российской Федерации» доктор получил из рук губернатора Михаила Дегтярёва. Церемония награждения состоялась в ходе расширенного заседания правительства 31 января.
Как отметили в минздраве, Сергей Гандуров трудится в медицине больше 39 лет. В детскую краевую больницу врач устроился в 1986 году после того, как закончил ординатуру в Дальневосточном медицинском госуниверситете. За десятки лет работы он вылечил множество маленьких пациентов.
«Искренне поздравляем. Благодарим за профессионализм и неравнодушие. Вдохновения, здоровья, успехов», — выразили благодарность доктору в министерстве.