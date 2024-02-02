Новосибирца судят за избиение шотландского кота на глазах у ребенка

По версии следствия, обвиняемый Максим Степанов в сентябре 2023 года выместил на питомце злобу из-за ссоры с супругой. На глазах детей своего пасынка он с силой бросил об пол шотландского кота, пнул его, а затем вынес во дров и с размаху бросил в забор. Кот от полученных травм скончался спустя несколько дней. Инцидент произошел в селе Здвинск.