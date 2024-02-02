Куда сходить на выходных в Краснодаре — АФИША мероприятий

3 и 4 февраля с 10:00 до 18:00 можно посетить выставку «Краснодар на ладони. Мультимедийная история города» (0+). С помощью экспозиции каждый посетитель может представить, как бы выглядел Краснодар, если бы он был человеком, и сгенерировал образ, который ведёт рассказ от первого лица. На выставке рассказывается про три периода жизни города: дореволюционный, советский, современный.