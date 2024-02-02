Куда сходить на выходных в Краснодаре — АФИША мероприятий

3 и 4 февраля с 10:00 до 18:00 можно посетить выставку «Краснодар на ладони. Мультимедийная история города» (0+). С помощью экспозиции каждый посетитель может представить, как бы выглядел Краснодар, если бы он был человеком, и сгенерировал образ, который ведёт рассказ от первого лица. На выставке рассказывается про три периода жизни города: дореволюционный, советский, современный.
4 февраля в 17:00 во дворце искусств «Премьера» пройдет концерт «Симфония Голливуда» (12+). Симфонические партитуры из легендарных оскароносных блокбастеров в буквальном смысле оживут на сцене Дворца искусств «Премьера».
3 февраля в 17:00 в Муниципальном концертном зале состоится «Вечер фортепианной музыки» (6+). Выступать будет Алексей Редько — лауреат премии по поддержке талантливой молодежи, участник Всероссийского конкурса «Шаг вперед» (16+), победитель краевых конкурсов исполнительского мастерства и обладатель Гран-при конкурса «Молодые дарования Кубани» (12+).
3 февраля в 14:00 в парке «Солнечный остров» пройдет игровая программа для детей и взрослых «Семья — это мы» (6+).
4 февраля в 12:00 в парке «Городской Сад» проведут игровую программу для детей «Вперед, к великим победам!» (6+) ко Дню зимних видов спорта в России.