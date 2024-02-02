Жители какого города Казахстана живут дольше остальных

Как рассказали в пресс-службе столичного акимата, показатель продолжительности жизни в 2023 году в Астане оказался самым высоким по Казахстану — 77,3 лет. Об этом сообщила руководитель управления общественного здравоохранения города Алия Рустемова на итоговой коллегии с участием замглавы Минздрава Тимура Султангазиева и замакима Астаны Евгения Глотова.
Отмечается, что благодаря принимаемым мерам в столице улучшились основные медико-демографические показатели — отмечается снижение общей смертности на 4,5%.
При этом Рустемова обратила внимание на ряд проблемных вопросов — существующая на сегодня инфраструктура здравоохранения в Астане не удовлетворяет потребности растущего населения.
Для улучшения ситуации на ближайшие годы запланировано строительство 14 объектов здравоохранения. По ее словам, наряду с достигнутыми достижениями существуют и задачи, требующие немедленного решения.