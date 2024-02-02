Жители какого города Казахстана живут дольше остальных

Как рассказали в пресс-службе столичного акимата, показатель продолжительности жизни в 2023 году в Астане оказался самым высоким по Казахстану — 77,3 лет. Об этом сообщила руководитель управления общественного здравоохранения города Алия Рустемова на итоговой коллегии с участием замглавы Минздрава Тимура Султангазиева и замакима Астаны Евгения Глотова.