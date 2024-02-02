Лесные пожарные Хабаровского края отточили навыки беспарашютного десантирования

Сотрудники краевой авиалесоохраны провели тренировочные спуски с вертолета Ми-8 на аэродроме возле села Матвеевка под Хабаровском в преддверии пожароопасного сезона, используя специальное спусковое устройство. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края.
— Вертолет поднимается на высоту до 40 метров и затем зависает в воздухе. Убедившись в отсутствии препятствий на месте приземления, выпускающий подает команду к спуску. Пожарные последовательно, используя спусковое устройство, покидают вертолет, соблюдая все правила безопасности и учитывая внешние условия, — рассказали в ведомстве.
По словам старшего инструктора парашютно-десантной пожарной службы Дмитрия Гурова, подобные тренировки позволяют закрепить навыки высадки пожарных в лесных массивах в труднодоступных местах, где посадка вертолета невозможна.
Тренировочные спуски стали заключительным этапом подготовки десантников к новому пожароопасному сезону. В предыдущем году сезон начался 27 марта и завершился 7 ноября. За этот период средняя площадь пожаров сократилась на 63%, уменьшившись с 1,6 тысяч гектаров до тысячи гектаров. Общая площадь пожаров уменьшилась на 12% по сравнению с 2022 годом.