Лесные пожарные Хабаровского края отточили навыки беспарашютного десантирования

Тренировочные спуски стали заключительным этапом подготовки десантников к новому пожароопасному сезону. В предыдущем году сезон начался 27 марта и завершился 7 ноября. За этот период средняя площадь пожаров сократилась на 63%, уменьшившись с 1,6 тысяч гектаров до тысячи гектаров. Общая площадь пожаров уменьшилась на 12% по сравнению с 2022 годом.