В Красноярске на ликвидацию свалок в 2023 году потратили почти 81 млн рублей

В Красноярске на ликвидацию свалок в 2023 году потратили 80,7 миллионов рублей. Как рассказали в администрации города, специалисты вывезли около 85 тысяч кубометров отходов, а всего удалось ликвидировать 795 свалок.
На эти деньги можно было бы благоустроить два крупных сквера. Так, на «Цветочный квартал» и променад вдоль проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» потратили около 79 миллионов рублей.
Ликвидацией свалок занимаются районные администрации. Прежде чем вывозить мусор, специалисты проводят большую работу. Фиксируют каждую свалку, пытаются найти тех, кто виновен в ее образовании, а в некоторых местах даже устанавливают видеокамеры. Если нарушителя найдут, то с него в судебном порядке взыщут компенсацию всех понесенных затрат.