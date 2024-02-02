В Красноярске на ликвидацию свалок в 2023 году потратили почти 81 млн рублей

Ликвидацией свалок занимаются районные администрации. Прежде чем вывозить мусор, специалисты проводят большую работу. Фиксируют каждую свалку, пытаются найти тех, кто виновен в ее образовании, а в некоторых местах даже устанавливают видеокамеры. Если нарушителя найдут, то с него в судебном порядке взыщут компенсацию всех понесенных затрат.