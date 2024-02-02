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Калининградцы рассказали, из-за чего опаздывают на работу

Женщины признаются в опозданиях реже мужчин.

Чаще всего причиной опозданий на работу калининградцы называют проблемы с общественным транспортом и пробки на дорогах. Об этом говорится в свежем исследовании сервиса SuperJob.

18% признаются, что бывают непунктуальны лишь несколько раз в год. Каждый двадцатый позволяет себе опаздывать несколько раз в месяц. Еще 7% опаздывают несколько раз в неделю.

При этом только 4% опрошенных опаздывают на час и более.

Интересно, что 65% калининградцев уверяют, что никогда не опаздывают на работу.

А если и задерживаются, то это молодежь до 34 лет. Женщины признаются в опозданиях реже мужчин.

занятость