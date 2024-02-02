Утвержден проект планировки южной части Черниговской набережной

На этом участке Черниговской набережной появятся 4 жилых дома, школа на 120 мест, детсад на 110 воспитанников, подземные и надземные парковки более чем на 1,6 тысячи машин, медцентр с гостиницей, культурно-досуговое учреждение в восстановленном объекте культурного наследия. Работы будут вестись в три очереди.