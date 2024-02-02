Утвержден проект планировки южной части Черниговской набережной

Проект планировки южной части Черниговской набережной в Нижнем Новгороде утвердили. Соответствующая документация опубликована на сайте регионального минграда.
Проект касается территории в 35,5 га от метромоста до Молитовского моста. Документация по планировке территории подготовлена ООО АПМ «НОВЫЙ РАКУРС» и ООО «Терра» по заказу АО «Черниговская набережная» в рамках договора о комплексном развитии территории.
На этом участке Черниговской набережной появятся 4 жилых дома, школа на 120 мест, детсад на 110 воспитанников, подземные и надземные парковки более чем на 1,6 тысячи машин, медцентр с гостиницей, культурно-досуговое учреждение в восстановленном объекте культурного наследия. Работы будут вестись в три очереди.
Также на набережной обустроят дороги, освещение, коммуникации и благоустроят территорию.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что власти подписали с Glorax договор на застройку берега у Молитовского моста.