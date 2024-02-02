В Новосибирске врачи одновременно удалили мужчине два вида рака

В Новосибирске врачи Центра Мешалкина одновременно удалили мужчине два вида онкологии. Об этом рассказали в медицинском учреждении.
У пациента из Ханты-Мансийского автономного округа больное сердце. Ранее он перенес эндопртезирование брюшной аорты. Консилиум врачей принял решение оперировать два органа сразу, чтобы не ухудшать состояние мужчины повторным наркозом.
У 66-летнего пенсионера диагностировали злокачественные опухоли на правой почке и левом легком. Образования удалили эндоскопическим методом хирурги Алексей Петров и Илья Остальцев.
К счастью, операция прошла успешно. Через дня три пациента выписали из больницы. Он находится под медицинским наблюдением.