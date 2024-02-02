«Вот сайт, бронируй билет на STAND UP!»: как я раскрыла схему хитрой аферистки, которая приглашала в несуществующий бар

Тут я окончательно убедилась — обман! Нашла немало историй в интернете, как люди все-таки покупали билеты. Но и на этом мошенники не останавливались. Позже выяснялось, что новый знакомый «заболел и пойти не может», поэтому предлагает сдать билеты. Поддержка мероприятия же отвечает, что вернуть деньги можно, но только если на вашей карте есть точно такая же сумма. Странно, да? По всей видимости, при попытке возврата 2500 рублей вы потеряете еще минимум столько же.