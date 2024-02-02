«Вот сайт, бронируй билет на STAND UP!»: как я раскрыла схему хитрой аферистки, которая приглашала в несуществующий бар

Даже на сайтах знакомств уже затесались мошенники! Я всегда стараюсь быть бдительной, сама ведь сотни раз писала про интернет-аферистов. Но на этот раз тоже почти попалась на их удочку…
Предложила перейти в мессенджер
Из-за того, что работаю удаленно и целыми днями нахожусь дома, мне удобнее всего знакомиться именно через специальные приложения. Чаще так ищут пару, но молодой человек у меня есть, и я решила, что теперь попробую отыскать подруг, так как недавно переехала в Сочи, и пока родственной души здесь не встретила.
В анкеты всматривалась внимательно. Увлечений у меня масса: фитнес, йога, чтение книг, рисование, путешествия и многое другое. То есть при желании тему для разговора могу найти с любым человеком.
Листала анкету за анкетой, и вот оп… Виктория! Как и мне, 23 года, из интересов — чтение детективов, отдых на природе, спорт.
— Привет! Я бы хотела узнать тебя получше, мне кажется, у нас много общего. Может быть сразу перейдем в мессенджер? Если не против, вот ник, — такое сообщение я получила от Виктории.
Казалась открытой и дружелюбной
Дальше диалог был довольно стандартный, обе решили рассказать о себе. Моя собеседница оказалась довольно открытой и разносторонней. Вытягивать клещами слово за словом не пришлось. Уже почти обрадовалась — будет теперь, с кем кофе после работы попить!
— Я маркетолог. Веду рабочие аккаунты в социальных сетях, поэтому на личные вдохновения не остается. Занимаюсь фитнесом, танцую хип-хоп. Люблю петь в караоке, смеяться и кататься на машине по городу, — написала она.
Зацепилась за деталь из моей анкеты — про любовь к театрам. Не многие так внимательны.
— Я тоже люблю спектакли, но не классические, а современные, динамичные, — добавила девушка.
Три дня мы болтали о работе, об увлечениях, и Виктория успела немного втереться в доверие.
Первые странности в диалоге
А вот на четвертый день появились подозрения, что что-то здесь не так. И вы сейчас поймете почему.
— Ты приятный собеседник, мне нравится с тобой общаться. Слушай, ты как к живому общению? — спросила Вика.
— Я только за, но свободна обычно только после 18 часов, — ответила я.
— А ты из какого города? — прилетел еще один вопрос.
Вот тут-то я впала в ступор. Быть не может, что мы из разных городов, у меня при подборе анкет было указано и приемлемое расстояние. Да и странно спрашивать это спустя несколько дней, если изначально собираешься общаться вживую.
Решила, не буду акцентировать на этом внимание, но запомню. Написала, что из Сочи, Вика ответила, что якобы тоже.
Приглашение в несуществующий бар
— Пошли в бар в субботу вечером, там небольшая стендап-программа будет, я уже была там, место прикольное и нешумно. Я собиралась с подругой, но она заболела, сдала билет и будет грустить дома. Часов в 8 вечера, — написала она мне.
Я хоть и ответила, что не против, но и это сообщение показалось странным: ни названия бара, ни точного времени. Но тут собеседница как почуяла и решила развеять мои сомнения, отправив ссылку на якобы сайт заведения.
— Билет 2500 стоит. У меня шестой ряд, пятое место, бери рядом, — пояснила она.
Перехожу по ссылке, на первый взгляд сайт как сайт: меню, фотографии, афиша. Но… нет адреса, да и афиша странная: мероприятия в ней прошлогодние! Стала искать заведение на картах, но не нашла. Зато обнаружила в соцсетях страницу бара с таким же названием в Санкт-Петербурге.
— Лаунж-бар закрыт в 2020 г. Больше в РФ таких нет. Никаких билетов не продаем и не продавали. Сайта нет. Все что есть — это мошенники. Не ведитесь и не бронируйте места, — говорилось в шапке профиля.
Тут я окончательно убедилась — обман! Нашла немало историй в интернете, как люди все-таки покупали билеты. Но и на этом мошенники не останавливались. Позже выяснялось, что новый знакомый «заболел и пойти не может», поэтому предлагает сдать билеты. Поддержка мероприятия же отвечает, что вернуть деньги можно, но только если на вашей карте есть точно такая же сумма. Странно, да? По всей видимости, при попытке возврата 2500 рублей вы потеряете еще минимум столько же.
— Нет такого бара в Сочи, а на сайте афиша старая, адреса нет. Развод уже старый, — ответила я мошеннице.
Та прочитала мое сообщение и тут же заблокировала. К слову, спустя время аферисты внесли на сайт правки: добавили адрес и обновили афишу…
ОФИЦИАЛЬНО
1,5 миллиарда отдали аферистам за год
Увы, жителей Иркутской области продолжают обманывать с помощью разных схем мошенничеств. То обещания легкого заработка, то запугивания, якобы деньги со счетов крадут неизвестные, то давят на эмоции попавшие в ДТП «родственники»…
Только в течение 2023 года пять тысяч сибиряков «подарили» аферистам 1,5 миллиарда (!) рублей. «Комсомолка» рассказывала о самых популярных схемах.