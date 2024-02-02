Рейтинг ожиданий: сколько казахстанцев верят в лучшее

Согласно проведенному исследованию, в результате которого было опрошено 1150 респондентов методом телефонного и онлайн интервью, показатель экономического оптимизма казахстанцев не зашкаливает, но по сравнению с 2022 годом он увеличился на 4%. К слову, исследования проводились по методологии ежегодного международного исследования Edelman Trust Barometr.
Между тем, согласно опубликованному в прошлом году Всемирному докладу о счастье (World Happiness Report 2023), который показывает, насколько устойчиво население разных стран мира с учетом наблюдающихся кризисов, пандемии и природных катаклизмов, Казахстан в 2023 году находился на 44 месте. Для сравнения: в 2020 году наша страна занимала 50 место, а в 2019 году — 60 место.
Рейтинг ожиданий.
Фото: Zakon.kz.
В рейтинге стран, участвующих в международном исследовании, Казахстан по уровню экономического оптимизма находится в верхней части.
Средний показатель экономического оптимизма в 24 странах, не считая Казахстана, достигает 40%. Социологи BISAM Central Asia отмечают, что в целом для развивающихся стран, к числу которых они относят и Казахстан, оптимистические настроения характерны в гораздо большей степени, чем для стран развитых.
Вместе с тем напомним, что в январе текущего года, согласно исследованиям Центра бизнес-информации, социологических и маркетинговых исследований BISAM Central Asia, Казахстан попал в Топ-5 стран оптимистов. Традиционная толерантность казахстанцев не только к друг другу, но и к текущей и будущей ситуации делает их жизнелюбивыми и не дает унывать.
О чем беспокоятся казахстанцы.
Однако общий позитивный настрой казахстанцев не отменяет многочисленных проблем, которые тревожат наших сограждан. Вот как выглядит антирейтинг таких проблем.
Здесь можно выделить несколько важных моментов, беспокоящих жителей Казахстана.
Исследователи отмечают, что практически по всем пунктам беспокойство выросло в сравнении с 2022 годом. Людей беспокоит, прежде всего, рост цен. Предметом вечного беспокойства, естественно, является здоровье и медицинское обслуживание. Одним из самых тревожащих общество явлений остается коррупция.
Менее всего казахстанцы обеспокоены изменением климата. Это единственный пункт, где уровень беспокойства снижается. Очевидно, вал проблем в обществе заслонил для казахстанского массового сознания глобальные коллизии в природе.