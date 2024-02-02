Рейтинг ожиданий: сколько казахстанцев верят в лучшее

Между тем, согласно опубликованному в прошлом году Всемирному докладу о счастье (World Happiness Report 2023), который показывает, насколько устойчиво население разных стран мира с учетом наблюдающихся кризисов, пандемии и природных катаклизмов, Казахстан в 2023 году находился на 44 месте. Для сравнения: в 2020 году наша страна занимала 50 место, а в 2019 году — 60 место.