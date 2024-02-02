Ушёл из жизни калининградский фотожурналист Юрий Чернышев

В четверг, 1 февраля 2024 года, скончался известный калининградской фотожурналист Юрий Чернышев. Ему было 76 лет.
Юрий Чернышев посвятил полвека своей жизни профессиональной фотожурналистике, работая на телевидении, в печатных СМИ и книжных издательствах. Его творческий путь начался в 1960-е годы с фоторепортажей для «Панорамы области» на калининградском телевидении. Одна из его первых работ касалась приезда звезды советского кинематографа Любови Орловой.
Чернышев трудился на телевидении с 1968 года до конца 1990-х. Он сотрудничал с газетами «Калининградская правда», «Калининградский комсомолец» и «Маяк», а в конце 70-х годов создал и возглавил областное фотообъединение «Калининград», объединившее фотохудожников и журналистов. В 80-е годы он работал корреспондентом в издательстве «Планета» Госкомиздата СССР и Союза журналистов СССР.
Прощание состоится 3 февраля в 15:00 в ритуальном зале калининградского крематория по адресу Гурьевск, Авангардная, ст. 1.