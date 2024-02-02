Ушёл из жизни калининградский фотожурналист Юрий Чернышев

Чернышев трудился на телевидении с 1968 года до конца 1990-х. Он сотрудничал с газетами «Калининградская правда», «Калининградский комсомолец» и «Маяк», а в конце 70-х годов создал и возглавил областное фотообъединение «Калининград», объединившее фотохудожников и журналистов. В 80-е годы он работал корреспондентом в издательстве «Планета» Госкомиздата СССР и Союза журналистов СССР.