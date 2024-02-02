Оттепель придет на Южный Урал 5 февраля, но с сильным ветром и осадками, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По уточненным данным Челябинского ЦГМС, 3 февраля в регионе облачно с прояснениями, пройдет небольшой, местами — умеренный снег. В отдельных районах будут наблюдаться слабые метели, на дорогах гололедица от наката. Ветер южный 3−8 м/с, днем в субботу кое-где порывы до 12 м/с. Температура воздуха 3 февраля ночью минус 10−15, при прояснении — до 20, на юге — 6 градусов. Завтра днем будет минус 1−6, в горах и низинах — до 9 градусов ниже нуля.
Ночью 4 февраля синоптики прогнозируют минус 9−14, местами будет идти небольшой снег, в северной половине — умеренный. Днем в воскресенье столбики термометров покажут минус 4−9, на крайнем юге — до минус 1 градуса, кое-где возможен небольшой снег, ветер южный, юго-западный 4−9 м/с.
Ночью 5 февраля ожидается минус 10−15, на юге — до 5 градусов, днем в понедельник — от минус 3 до плюс 2 градусов. В эти сутки облачно с прояснениями, локально небольшой снег, мокрый снег. Ветер южный 5−10 м/с, днем кое-где порывы до 16 м/с.
В Челябинске ночью 3 февраля минус 13−15, 4 февраля — минус 12−14, 5 февраля — минус 10−12 градусов. Днем в субботу небольшой снег и минус 4−6, в воскресенье при той же температуре воздухе преимущественно без осадков; в понедельник от минус до плюс 1 градуса, небольшой снег и порывы южного ветра до 13 м/с.