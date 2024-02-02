Оттепель придет на Южный Урал 5 февраля, но с сильным ветром и осадками

По уточненным данным Челябинского ЦГМС, 3 февраля в регионе облачно с прояснениями, пройдет небольшой, местами — умеренный снег. В отдельных районах будут наблюдаться слабые метели, на дорогах гололедица от наката. Ветер южный 3−8 м/с, днем в субботу кое-где порывы до 12 м/с. Температура воздуха 3 февраля ночью минус 10−15, при прояснении — до 20, на юге — 6 градусов. Завтра днем будет минус 1−6, в горах и низинах — до 9 градусов ниже нуля.