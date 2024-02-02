Ученые назвали способ, как пить кофе для похудения

При этом доктор Павлова все же обратило внимание на существование нюансов такого способа. Прежде всего, из-за выпитого перед едой кофе резко снижается нутриентная ценность самой пищи из-за чего полезные вещества из продуктов плохо усвоятся. А у людей с ослабленным ЖКТ, скорее всего, после этого еще будет дискомфорт в желудке.