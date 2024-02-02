Ученые назвали способ, как пить кофе для похудения

Британские ученые рассказали способ употребления кофе, способствующий похудению, рассказывает в своем телеграм-канале российский эндокринолог Зухра Павлова.
Так, британские ученые выяснили, что с помощью кофе можно избавиться от лишнего жира в организме. Для этого кофе стоит выпивать по чашке четыре раза в день перед едой. По данным исследования такой способ употребления кофе поспособствуют сжиганию 4% жировой ткани.
При этом доктор Павлова все же обратило внимание на существование нюансов такого способа. Прежде всего, из-за выпитого перед едой кофе резко снижается нутриентная ценность самой пищи из-за чего полезные вещества из продуктов плохо усвоятся. А у людей с ослабленным ЖКТ, скорее всего, после этого еще будет дискомфорт в желудке.
Также Павлова назвала объем в четыре чашки слишком большим для одного дня. Употребление такого количества может вызвать дефицит витаминов групп В и А, магния и кальция. И, если в организме будет нахватать кальция, то начнет расти активность паращитовидных желез и паратгормона.
Поэтому Павлова призвала снижать объем жировой ткани не с помощью кофе, а более разумными способами.
— Кофе — полезный напиток, продлевающий молодость и защищающий от слабоумия, но только если употреблять его правильно: одна-две чашки в день без сахара и молока через час после еды и лекарств, — заключила доктор.
Также белорусов предупредили об увеличении риска рака до 70% из-за ожирения.
Но еще известный онколог Жуков назвал наиболее излечимые виды рака.