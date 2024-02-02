От чего зависит счастье. Эксперты определили самые счастливые регионы в стране. Ташкент на последнем месте

С мая по декабрь 2023 года специалисты НИИ семьи и гендера опросили свыше 3 тысяч респондентов в 14 регионах страны для того, чтобы определить общий уровень счастья в семьях узбекистанцев. Об этом на брифинге рассказала руководитель информационной службы Научно-исследовательского института семьи и гендера Манижа Бахриева.
Индекс семейного счастья оценивался с помощью 8 индикаторов и 21 вспомогательного показателя. В их числе экономическое благополучие семей, демографическая стабильность, образовательные возможности, работа, удовлетворенность семейной жизнью, роль и значение семейных ценностей, а также уровень удовлетворенности семей деятельностью и услугами госорганов.
В исследовании участвовали респонденты от 20 до 60 лет, при этом большую часть составили семейные пары в возрасте 25−40 лет.
Семейное счастье по регионам
Самые высокие результаты индекса семейного счастья показали жители Хорезмской, Сырдарьинской, Наманганской областей и Каракалпакстана.
Ташкент, Джизакская и Ферганская области заняли последние места в рейтинге, в них зафиксированы положительные показатели среднего уровня.
Собирательный портрет счастливой узбекской семьи
Большинство узбекских семей чувствуют себя счастливыми, с уверенностью смотрят в будущее, имеют жизненные цели и строят планы, преодолевают проблемы и трудности, испытывают чувство благодарности.
Составляющие счастья
Основные факторы, влияющие на уровень семейного счастья — наличие детей, приверженность семейным ценностям, искренние отношения и забота в семье, здоровье членов семьи и экономическое благополучие.
От чего зависит счастье
По мере роста экономического благосостояния людей и удовлетворенности своей работой увеличивается и их удовлетворенность собственной жизнью и стабильностью семейного образа жизни. Эта ситуация показала, что наряду с нравственными аспектами экономические факторы становятся все более важными в обеспечении счастья семей.
Что препятствует счастью
Ограниченные образовательные возможности для детей из-за экономических, региональных и других факторов, проблемы трудоустройства и поиска подходящей работы негативно влияют на уверенность семей в будущем и снижают уровень их удовлетворенности своей жизнью.
Положительным моментом в этой ситуации является такой факт: люди, имеющие высшее образование, стремятся дать образование и своим детям.
Вывод
Меры, которые предпринимают власти страны, помогут людям реализовать свой потенциал, что также приведет и к росту индекса счастья. Речь идет о поддержке семьи и женщин, обеспечении молодых семей жильем, предоставлении льгот для получения образования и при открытии предпринимательской деятельности, а также расширении возможностей получения дополнительных доходов.