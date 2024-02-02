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От чего зависит счастье. Эксперты определили самые счастливые регионы в стране. Ташкент на последнем месте

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане определили общий уровень счастья в семьях. Так, анализ показал, что самый высокий индекс семейного счастья зафиксирован в Хорезмской, Сырдарьинской, Наманганской областях и Каракалпакстане. Последние места счастливого рейтинга заняли Ташкент, Джизакская и Ферганская области, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

С мая по декабрь 2023 года специалисты НИИ семьи и гендера опросили свыше 3 тысяч респондентов в 14 регионах страны для того, чтобы определить общий уровень счастья в семьях узбекистанцев. Об этом на брифинге рассказала руководитель информационной службы Научно-исследовательского института семьи и гендера Манижа Бахриева.

Индекс семейного счастья оценивался с помощью 8 индикаторов и 21 вспомогательного показателя. В их числе экономическое благополучие семей, демографическая стабильность, образовательные возможности, работа, удовлетворенность семейной жизнью, роль и значение семейных ценностей, а также уровень удовлетворенности семей деятельностью и услугами госорганов.

В исследовании участвовали респонденты от 20 до 60 лет, при этом большую часть составили семейные пары в возрасте 25−40 лет.

Семейное счастье по регионам

Самые высокие результаты индекса семейного счастья показали жители Хорезмской, Сырдарьинской, Наманганской областей и Каракалпакстана.

Ташкент, Джизакская и Ферганская области заняли последние места в рейтинге, в них зафиксированы положительные показатели среднего уровня.

Собирательный портрет счастливой узбекской семьи

Большинство узбекских семей чувствуют себя счастливыми, с уверенностью смотрят в будущее, имеют жизненные цели и строят планы, преодолевают проблемы и трудности, испытывают чувство благодарности.

Составляющие счастья

Основные факторы, влияющие на уровень семейного счастья — наличие детей, приверженность семейным ценностям, искренние отношения и забота в семье, здоровье членов семьи и экономическое благополучие.

От чего зависит счастье

По мере роста экономического благосостояния людей и удовлетворенности своей работой увеличивается и их удовлетворенность собственной жизнью и стабильностью семейного образа жизни. Эта ситуация показала, что наряду с нравственными аспектами экономические факторы становятся все более важными в обеспечении счастья семей.

Что препятствует счастью

Ограниченные образовательные возможности для детей из-за экономических, региональных и других факторов, проблемы трудоустройства и поиска подходящей работы негативно влияют на уверенность семей в будущем и снижают уровень их удовлетворенности своей жизнью.

Положительным моментом в этой ситуации является такой факт: люди, имеющие высшее образование, стремятся дать образование и своим детям.

Вывод

Меры, которые предпринимают власти страны, помогут людям реализовать свой потенциал, что также приведет и к росту индекса счастья. Речь идет о поддержке семьи и женщин, обеспечении молодых семей жильем, предоставлении льгот для получения образования и при открытии предпринимательской деятельности, а также расширении возможностей получения дополнительных доходов.