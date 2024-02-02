От чего зависит счастье. Эксперты определили самые счастливые регионы в стране. Ташкент на последнем месте

С мая по декабрь 2023 года специалисты НИИ семьи и гендера опросили свыше 3 тысяч респондентов в 14 регионах страны для того, чтобы определить общий уровень счастья в семьях узбекистанцев. Об этом на брифинге рассказала руководитель информационной службы Научно-исследовательского института семьи и гендера Манижа Бахриева.