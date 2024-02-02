Бутафорские казачьи шашки и виниловые пластинки забыли пассажиры в столичном метро в январе

«В Московском метрополитене уже более 70 лет работает склад забытых вещей, сейчас у него три помещения — на станциях “Черкизовская”, “Котельники” и “Деловой центр”. За 2023 год туда поступило более 50 тыс. предметов, а за первый месяц нового года — более 4 тыс.», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.