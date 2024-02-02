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В Петербурге умер почетный профессор СПБГУ Николай Расков

В возрасте 87 лет в Петербурге скончался заслуженный деятель науки РФ, почетный профессор и член Ученого совета Николай Васильевич Расков.
Источник: ПРЕСС-СЛУЖБА СПБГУ

«С прискорбием сообщаем, что 31 января 2024 года в возрасте 87 лет скончался профессор кафедры стратегического и международного менеджмента, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный профессор СПбГУ Николай Васильевич Расков» — сообщила пресс-служба СПбГУ.

Жизнь профессора была связана с университетом с 1959 года. Закончив обучение, он поступил на аспирантуру, а после стал преподавать в стенах университета. В его перечень заслуг входит написание монографий и научных работ, а также подготовка более 20 кандидатов экономических наук.

Прощание с профессором пройдет 3 февраля на Волковском лютеранском кладбище в 12:00.

Ранее на 81 году жизни скончался художественный руководитель театра имени В. Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков.