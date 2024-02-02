В Петербурге умер почетный профессор СПБГУ Николай Расков

Жизнь профессора была связана с университетом с 1959 года. Закончив обучение, он поступил на аспирантуру, а после стал преподавать в стенах университета. В его перечень заслуг входит написание монографий и научных работ, а также подготовка более 20 кандидатов экономических наук.