В Петербурге умер почетный профессор СПБГУ Николай Расков

«С прискорбием сообщаем, что 31 января 2024 года в возрасте 87 лет скончался профессор кафедры стратегического и международного менеджмента, заслуженный деятель науки Российской Федерации, почетный профессор СПбГУ Николай Васильевич Расков» — сообщила пресс-служба СПбГУ.
Жизнь профессора была связана с университетом с 1959 года. Закончив обучение, он поступил на аспирантуру, а после стал преподавать в стенах университета. В его перечень заслуг входит написание монографий и научных работ, а также подготовка более 20 кандидатов экономических наук.
Прощание с профессором пройдет 3 февраля на Волковском лютеранском кладбище в 12:00.
Ранее на 81 году жизни скончался художественный руководитель театра имени В. Ф. Комиссаржевской Виктор Новиков.