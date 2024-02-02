День Святого Валентина в Челябинске в 2024 году: 5 необычных мест для празднования 14 февраля

Почему бы не сразиться со своей половиной в виртуальной реальности. Этот формат развлечений очень популярен. Игроки надевают специальные шлемы и погружаются в игру. Ощущение, будто ты и правда в другом мире. Для управления персонажами нужно двигать руками, головой. Есть квесты свободного перемещения, они еще круче. Там можно бродить по игровой площадке. На квест можно позвать своих друзей-парочек. И «порубиться» командами.