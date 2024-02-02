День Святого Валентина в Челябинске в 2024 году: 5 необычных мест для празднования 14 февраля

СПА на двоих.
День Святого Валентина — отличная возможность провести романтический и расслабляющий вечер со второй половинкой. Многие SPA-салоны предлагают специальные скидки и акции на свои программы в этот день.
Помимо массажа и обертывания многие салоны предлагают программы для влюбленных с ароматерапией, свечами, совместными массажами, посещениями сауны или хамама.
Стоимость за один час примерно 8 тысяч рублей на двоих.
Мастер-класс по гончарному искусству
Вас научат превращать бесформенный кусочек глины в красивый горшочек или вазу. Создавать его на гончарном круге вы будете в четыре руки. Это романтично и весело. Готовое изделие сможете забрать домой. Будете ставить в хенд-мейд вазу цветы и вспоминать, как здорово провели время.
А еще можно слепить из глины ваш совместный «портрет». Понятно, что вы не скульпторы и точь-в-точь изобразить друг друга будет непросто. Можно смастерить просто образ, например, влюбленных зверюшек. Как вы ласково называете свою половину: котик, зайчик?
В Челябинске есть мастерские, которые могут устроить настоящую романтику: свечи, небольшие закуски, напитки, приятная музыка.
Стоимость за один час примерно 4 тысячи рублей на двоих.
Горячие источники
Отметить праздник можно в горячем бассейне под открытым небом. Сразу три в одном: романтика, релакс, польза для организма. После есть возможность перебраться в сауну или пойти на спа-процедуры. А завершить вечер можно ужином в ресторане на территории комплекса.
Стоимость за три часа около 2 тысяч рублей на одного человека.
Квест виртуальной реальности
Почему бы не сразиться со своей половиной в виртуальной реальности. Этот формат развлечений очень популярен. Игроки надевают специальные шлемы и погружаются в игру. Ощущение, будто ты и правда в другом мире. Для управления персонажами нужно двигать руками, головой. Есть квесты свободного перемещения, они еще круче. Там можно бродить по игровой площадке. На квест можно позвать своих друзей-парочек. И «порубиться» командами.
Стоимость около 2 500 рублей за аренду шлема в час.
Фотосессия для двоих
Сохраните День всех влюбленных в живых, искренних фотокарточках. Самостоятельно или вместе с фотографом придумайте себе красивые стильные образы или, наоборот, забавные и уютные. Не стесняйтесь показать на камеру свои чувства: обнимайтесь, целуйтесь, дурачьтесь. В общем, отрывайтесь. Потом будете просматривать фотографии и вспоминать отлично проведенное время.
Стоимость аренды студии примерно 1700 рублей в час.