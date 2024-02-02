Тепло придет в Казахстан

Как отметили синоптики, в выходные дни синоптическая ситуация над Казахстаном будет определяться атлантическим циклоном, центр которого расположился на севере Скандинавии. На большей части республики он вызовет облачность и очаговые осадки в разной фазе с метелями, порывистыми ветрами и гололедными явлениями. Специалисты отмечают, что лишь южные регионы пока остаются под защитой антициклона, с которым сохраняется погода преимущественно без осадков. При этом атлантический циклон станет причиной постепенного повышения температуры практически на всей территории страны.