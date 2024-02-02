Тепло придет в Казахстан

Как отметили синоптики, в выходные дни синоптическая ситуация над Казахстаном будет определяться атлантическим циклоном, центр которого расположился на севере Скандинавии. На большей части республики он вызовет облачность и очаговые осадки в разной фазе с метелями, порывистыми ветрами и гололедными явлениями. Специалисты отмечают, что лишь южные регионы пока остаются под защитой антициклона, с которым сохраняется погода преимущественно без осадков. При этом атлантический циклон станет причиной постепенного повышения температуры практически на всей территории страны.
Напомним, ранее синоптики рассказали, что февраль для большинства казахстанцев начнется со снегопада и метелей. Ближе к середине и концу месяца ожидается потепление. Между тем сегодня в Алматы выпало 10 сантиметров снега. На расчистку дорог и тротуаров города вышли 278 рабочих и 426 единиц спецтехники.
Что делать при гололеде
На портале egov.kz говорится, что из-за гололеда увеличиваются риски ДТП и получения уличных травм: ушибы, вывихи и переломы, в связи с этим рекомендуется: одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке; передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву.
При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
обходите места, покрытые льдом, если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.