Минздрав Челябинска назвал причину ожогов женщины во время родов

«Этот риск существует, поскольку при проведении оперативных вмешательства всегда используют спиртосодержащие антисептики для обработки операционного поля, которые эффективно защищают от инфекционных агентов, но, к сожалению, обладают способностью быстро воспламеняться при воздействии высоких температур», — прокомментировали в региональном минздраве.
Сейчас пострадавшая роженица находится под наблюдением врачей, ей оказана вся необходимая помощь.
В следственном управлении СКР по региону организована процессуальная проверка.
Эксперты оценят состояние электрооборудования и антисептика в клинике.
Будут приняты дополнительные меры для профилактики риска возгорания в хирургических кабинетах.
Итоги подведут после завершения всех проверок.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что у жительницы Челябинска родился малыш весом 5,2 кг.