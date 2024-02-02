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Минздрав Челябинска назвал причину ожогов женщины во время родов

ЧЕЛЯБИНСК, 2 февраля, ФедералПресс. Челябинка получила ожоги во время кесарева сечения в Областном перинатальном центре из-за возгорания паров антисептика. В минздраве Южного Урала отметили, что воспламенение спирта во время операций с применением лазеров и электрооборудования — не редкость в мировой практике.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Этот риск существует, поскольку при проведении оперативных вмешательства всегда используют спиртосодержащие антисептики для обработки операционного поля, которые эффективно защищают от инфекционных агентов, но, к сожалению, обладают способностью быстро воспламеняться при воздействии высоких температур», — прокомментировали в региональном минздраве.

Сейчас пострадавшая роженица находится под наблюдением врачей, ей оказана вся необходимая помощь.

В следственном управлении СКР по региону организована процессуальная проверка.

Эксперты оценят состояние электрооборудования и антисептика в клинике.

Будут приняты дополнительные меры для профилактики риска возгорания в хирургических кабинетах.

Итоги подведут после завершения всех проверок.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что у жительницы Челябинска родился малыш весом 5,2 кг.

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