Минздрав Челябинска назвал причину ожогов женщины во время родов

ЧЕЛЯБИНСК, 2 февраля, ФедералПресс. Челябинка получила ожоги во время кесарева сечения в Областном перинатальном центре из-за возгорания паров антисептика. В минздраве Южного Урала отметили, что воспламенение спирта во время операций с применением лазеров и электрооборудования — не редкость в мировой практике.