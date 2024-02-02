Енот лишил электричества тысячи жителей Канады. Как это возможно

Из-за енота в одном из крупнейших городов Канады Торонто более 7000 жителей остались без электричества. Животное повредило оборудование на станции энергетической компании Toronto Hydro One в центре города, сообщает телеканал CTV News.
Обычно в зданиях предусмотрены источники снабжения электрической энергией, однако в этот раз оно вышло из строя, пояснил капитан пожарной охраны Торонто Дипак Чаггер.
«Енот вступил в контакт с оборудованием на станции в центре города, что повлекло отключение электричества в некоторых частях города. В настоящее время мы работаем с оборудованием», — говорится в заявлении Toronto Hydro в X (ранее Twitter).
Состояние и дальнейшая судьба енота на данный момент неизвестны.
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