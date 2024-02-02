Российский борец будет выступать за сборную Узбекистана

ТАШКЕНТ, 2 фев — Sputnik. Российский борец вольного стиля Разамбек Жамалов принял решение сменить гражданство и выступать за сборную Узбекистана, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили.
25-летний Жамалов — обладатель Кубка мира 2020 года, чемпион РФ 2020 и 2022 годов в весовой категории до 74 килограммов. Первым номером российской команды в этом весе является победитель Олимпийских игр в Токио, чемпион мира 2018, 2019 и 2023 годов Заурбек Сидаков.
«Разамбек Жамалов принял решение выступать за сборную Узбекистана. Федерация спортивной борьбы России пошла навстречу спортсмену», — сказал Мамиашвили.
Также, по его словам, возможность участия спортсмена в Олимпийских играх 2024 года является «техническим вопросом».
Ранее стало известно, что за сборную Узбекистана будет выступать российский пловец, чемпион Европы среди юниоров Илья Сибирцев.