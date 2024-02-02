Российский борец будет выступать за сборную Узбекистана

25-летний Жамалов — обладатель Кубка мира 2020 года, чемпион РФ 2020 и 2022 годов в весовой категории до 74 килограммов. Первым номером российской команды в этом весе является победитель Олимпийских игр в Токио, чемпион мира 2018, 2019 и 2023 годов Заурбек Сидаков.