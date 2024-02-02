Видеонаблюдение будут вести на основных входах на болота заказника «Ельня»

МИНСК, 2 фев — Sputnik. За последние три-четыре года произошел всплеск посещаемости заказника «Ельня» как организованными группами, та и неорганизованными, сообщил на пресс-конференции директор республиканского ландшафтного заказника Иван Борок.
По его информации, 90% приезжающих туристов ходят по организованной экотропе, не нанося вред поверхности болота.
«Но в последние годы столкнулись с такой проблемой: стало много посетителей, которые просто ходят по болоту. У нас в центре болота есть очень красивые острова с выходом на берега озер, в том числе есть и песчаные берега, и туда идет огромный поток людей», — рассказал руководитель заказника.
При этом он подчеркнул, что такие горе-туристы наносят большой вред болоту. Но вместе с тем, руководство «Ельни» не может им запретить посещать болото в разрешенный для этого период.
«Я предлагаю на этих островах организовать туристические стоянки, но тогда поток горе-туристов может еще усилиться», — полагает Борок.
Директор заказника также рассказал, что основные точки входа в болотный массив в скором времени будут контролироваться с помощью видеотехники, чтобы понимать, сколько людей посещает болота, не используя организованную экотропу, и что с этой проблемой делать.
«До прошлого года такая экскурсия была только у нас в заказнике, но там использовался маршрут в основном по техническому деревянному настилу, сейчас появилась еще частная компания, которая тоже водит туда людей. Сделать с этим мы ничего не можем, так как законодательство это не запрещает», — добавил он.