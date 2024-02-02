Видеонаблюдение будут вести на основных входах на болота заказника «Ельня»

«До прошлого года такая экскурсия была только у нас в заказнике, но там использовался маршрут в основном по техническому деревянному настилу, сейчас появилась еще частная компания, которая тоже водит туда людей. Сделать с этим мы ничего не можем, так как законодательство это не запрещает», — добавил он.