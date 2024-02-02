Две улицы в Новосибирске стали уже из-за коммунальных ремонтов

В двух районах Новосибирска временно ограничили движение из-за коммунальных ремонтов. Об этом сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Так, в Железнодорожном районе до 10 февраля на три метра уже стала проезжая часть улицы Владимировской возле дома № 33. До следующей субботы сотрудники «Горводоканала» будут провдить там работы на водопроводе.
В Октябрьском районе на те же три метра сузили проезжую часть улицы Чехова в районе перекрёстка с улицей Сакко и Ванцетти. До 16 февраля сотрудники ООО «НТСК» в третий раз за последние полгода проводить там работы на теплотрассе. Ранее этот участок Чехова сужали в октябре и декабре 2023 года.
Водителей просят быть внимательными и руководствоваться знаками.