Две улицы в Новосибирске стали уже из-за коммунальных ремонтов

В Октябрьском районе на те же три метра сузили проезжую часть улицы Чехова в районе перекрёстка с улицей Сакко и Ванцетти. До 16 февраля сотрудники ООО «НТСК» в третий раз за последние полгода проводить там работы на теплотрассе. Ранее этот участок Чехова сужали в октябре и декабре 2023 года.