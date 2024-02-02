На шахте Ялевского в Прокопьевске провели обыски

Журналисты, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщают, что сотрудники шахты неоднократно подменяли значения в автоматизированной системе управления аэрогазового контроля и занижали показатели уровня метана, чтобы не приостанавливать работы. Это могло бы привести к взрыву и очередной трагедии.