Во время штормов в выходные высота волн на побережье Калининградской области будет достигать 5 метров — синоптики

С вечера пятницы, 2 февраля, по первую половину понедельника, 5 февраля, в регионе ожидается периодическое усиление ветра. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
В связи с воздействием многоцентровой атлантической депрессии на регион и увеличением барического градиента усилится ветер с юго-западного, западного и северо-западного направления. Максимальная скорость порывов на побережье ожидается в субботу и ночью на понедельник.
Подробнее о ветре:
В пятницу к вечеру предполагается усиление западного ветра до 10−14 м/с, с порывами в Калининграде и области до 15−18 м/с, на побережье и западе региона — до 18−22 м/с.
В субботу ветер будет достигать 8−15 м/с. В Калининграде и области с порывами до 16−21 м/с, на побережье и западе региона — до 20−24 м/с, местами до 25 м/с.
В воскресенье скорость ветра достигнет 8−15 м/с, с порывами в Калининграде и области до 17−20 м/с, на побережье и западе региона с порывами до 19−23 м/с.
В ночные и утренние часы понедельника — до 20−24 м/с, в Калининграде и области до 15−19 м/с.
Постепенное ослабление начнётся в дневные и вечерние часы понедельника. Высота волн в акватории Балтийского моря у побережья в эти дни будет достигать 3−5 метров.