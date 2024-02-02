Студенты создадут платформу с необычными местами в Новосибирске

Студенты учатся на механико-математическом факультете. Они говорят, что многие из мест для проекта нашли сами или по подсказке друзей. На некоторые студенты наткнулись по счастливой случайности.
Ранее студенты создали сайт с более чем 300 необычными локациями Новосибирска. Каждая из них сопровождается фотографиями и описанием, вдобавок там содержится информация, которая поможет спланировать поездку, а также присутствует карта с описанием маршрута и рекомендации по сезону и погодным условиям.
Сейчас студенты разрабатывают платформу для мобильного приложения.