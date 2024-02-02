Студенты создадут платформу с необычными местами в Новосибирске

Ранее студенты создали сайт с более чем 300 необычными локациями Новосибирска. Каждая из них сопровождается фотографиями и описанием, вдобавок там содержится информация, которая поможет спланировать поездку, а также присутствует карта с описанием маршрута и рекомендации по сезону и погодным условиям.