Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

Студенты создадут платформу с необычными местами в Новосибирске

Студенты НГУ создают интернет-платформу «Красивые места Новосибирска». С ее помощью жители смогут узнать об интересных достопримечательностях, исторических местах, а также необычных природных объектах и локациях города. Информацией поделилась пресс-служба вуза на своем сайте.

Студенты учатся на механико-математическом факультете. Они говорят, что многие из мест для проекта нашли сами или по подсказке друзей. На некоторые студенты наткнулись по счастливой случайности.

Ранее студенты создали сайт с более чем 300 необычными локациями Новосибирска. Каждая из них сопровождается фотографиями и описанием, вдобавок там содержится информация, которая поможет спланировать поездку, а также присутствует карта с описанием маршрута и рекомендации по сезону и погодным условиям.

Сейчас студенты разрабатывают платформу для мобильного приложения.

технологии