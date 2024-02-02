Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 3 февраля

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 3 февраля объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь), ночью по северо-западу местами сильный снег. В отдельных районах слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный 5−10 м/с, порывы усилятся до 14 м/с. По западу ночью местами, днем во многих районах порывы достигнут 15−18 м/с.



Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов. Днем воздух прогреется до 2−8 градусов, а по юго-западу — до плюс 10 градусов.