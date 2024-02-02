В Воронеже может появится выделенка на Ленинском проспекте

Выделенная полоса для городского транспорта может появиться на Ленинском проспекте в Воронеже. Возможность ее обустройства власти обсудят в этом году. Об этом рассказал мэр Вадим Кстенин в своем телеграм-канале 2 февраля.
Он отметил, что горожане не раз жаловались на работу общественного транспорта в городе-миллионнике. Для решения проблем нужно продолжать развитие системы выделенных полос.
Также уделят внимание усилению администрирования. Вопрос прорабатывается совместно с региональными структурами.
— Выделенные полосы предназначены, в первую очередь, для общественного транспорта, который перевозит значительно больше людей, чем личный. Машины должны перестать мешать автобусам.
Кроме того, в Воронеже продолжится обновление подвижного состава. В планах — дополнительно приобрести комфортные автобусы. Сейчас формируется заявка.
Напомним, сейчас в городе выделенные полосы есть на Северном, Чернавском, ВоГРЭСовском мостах, а также на улице Плехановской и Московском проспекте.
Не исключали их появление еще на трех крупных улицах — Ворошилова, 9 Января и Ленинском проспекте.