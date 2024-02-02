Ученые нашли связь между скачками давления и инсультом

Ученые из имперского колледжа Лондона установили, что скачки давления могут повысить риск сердечного приступа и инсульта, пишет «Газета.ру» со ссылкой на исследование в European Heart Journal.
В сообщении сказано, что специалисты на протяжении 20 лет наблюдали за 8000 британцев, у которых было высокое давление. Выяснилось, что колебания систолического давления (речь идет про верхнее число на тонометре) со временем может быть риском инфаркта, инсульта, а также фибрилляции предсердий.
Участников исследования разделили на группы, согласно показателям их сердечного систолического давления и его изменчивости. Ученые выяснили, что колебания давления в пределах нормальных значений были связаны с повышенной вариативностью патологий. Уточняется, что серьезную опасность для здоровья могут представлять колебания систолического артериального давления на 13 мм ртутного столба и более в течение 5 лет.