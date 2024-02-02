Ученые нашли связь между скачками давления и инсультом

В сообщении сказано, что специалисты на протяжении 20 лет наблюдали за 8000 британцев, у которых было высокое давление. Выяснилось, что колебания систолического давления (речь идет про верхнее число на тонометре) со временем может быть риском инфаркта, инсульта, а также фибрилляции предсердий.