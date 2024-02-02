Нападают ли волки в Омске и Омской области?

Волк — хищник, добывающий пропитание путём стайной охоты и преследованием жертв. Как и любой хищник, волк может быть опасен для человека. Не стоит пытаться подружиться с этим хищником, даже если он и похож на собаку. Однако, волки нападают на людей только в крайнем случае: при сильном голоде или из-за бешенства. Чаще всего добычей волков становятся сельскохозяйственные животные.