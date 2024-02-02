Нападают ли волки в Омске и Омской области?

В последнее время в социальных сетях стали появляться сообщения о нападения волков. Корреспонденты omsk.aif.ru разобрались, стоит ли омичам опасаться волков.
В Курганской области в посёлке Курорт «Озеро Медвежье» лютуют волки. Они нападают на людей прямо в посёлке, совсем не боясь. Из-за нападения хищника погибла одна женщина. Позже волк напал еще на трёх человек, все они получили укусы.
На ситуацию в Курганской области обратили внимание многие россияне, в том числе жители Омска и Омской области. Они задаются вопросами о том, живут ли на территории Омской области волки и нападают ли они на людей.
Водятся ли волки в Омской области?
Волки — хищные млекопитающие из семейства псовых. Они живут стаями и играют большую роль в балансе экосистем лесов. В России чаще всего встречается обыкновенный волк, которого ещё называют таёжным.
В Омской области, согласно данным министерства природных ресурсов и экологии на 2023 год, обитает 442 особи. Также, согласно данным об объемах изъятия волка за 2022−2023 г., в прошлом году охотники добыли 179 особей.
Идут ли волки за косулями в город?
Заслуженный эколог Омской области Анатолий Соловьёв опроверг слухи омичей о том, что за нашествием косуль стоит ждать прихода волков. «Хищники не пойдут в города и крупные населённые пункты. Они могут появиться в заброшенных деревушках, но это единичные случаи, которые встречаются на севере региона ежегодно», — подчеркнул Соловьёв.
Нападают ли волки на людей?
Волк — хищник, добывающий пропитание путём стайной охоты и преследованием жертв. Как и любой хищник, волк может быть опасен для человека. Не стоит пытаться подружиться с этим хищником, даже если он и похож на собаку. Однако, волки нападают на людей только в крайнем случае: при сильном голоде или из-за бешенства. Чаще всего добычей волков становятся сельскохозяйственные животные.
В Омской области в 2024 году не было зафиксировано нападений волков, так что омичам и жителям области бояться нечего.
«Нападение волка в Курганской области — единичный случай, который вызвал сильный резонанс. На территории Омской области нападений волков на людей зафиксировано не было», — сообщили omsk.aif.ru в минприроды Омской области.